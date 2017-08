VIDEO: ¡De terror! Auto arrolla a un grupo de personas tras marcha

Un auto irrumpió hoy contra un grupo de personas en Charlottesville (Virginia, EE.UU.), donde se han producido choques violentos por una marcha de blancos supremacistas, y dejó varios heridos de diversa gravedad, informaron los medios estadounidenses.

Las autoridades han confirmado el arrollamiento, pero no han ofrecido por ahora detalles acerca del motivo, responsable y cifra de heridos.

#BREAKING: Video of driving through crowd of protesters in #Charlottesville pic.twitter.com/iukRJwRycN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 12, 2017