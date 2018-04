VIDEO: Tiburones atacan a dos surfistas durante torneo mundial de surf - Emisoras Unidas

Dos hombres han sufrido mordeduras de tiburones este lunes mientras practicaban surf en la costa oeste de Australia, cerca de donde se está celebrando un torneo de surf internacional: el Margaret River Pro.

Ambos deportistas pudieron salir a la playa, donde han sido atendidos por personal sanitario. La competencia tiene lugar a unos 15 kilómetros del primer ataque. En vísperas del inicio del torneo, el campeón del mundo de surf, John John Florence, fue alertado de la presencia de dos tiburones en la zona en la que practicaba el deporte y salió del agua. Hay un video del incidente grabado con un dron.

Tras los ataques de tiburones de este lunes, se han aumentado las medidas de seguridad con drones. El ataque ha provocado además el cierre de varias playas, incluidas las de North Point, Big Rock y Lefthanders. El primer incidente fue una víctima de 37 años, ha sido mordida en la pierna en la playa Cobblestones en Gracetown a las ocho de la mañana. Al volver a la orilla, sus amigos le han proporcionado primeros auxilios hasta que han llegado los equipos de emergencia del río Margaret. Para ello, usaron la cuerda de la tabla de surf como torniquete. La víctima, que ha sido trasladada en avión al hospital Royal Perth, permanece estable y se someterá a una operación.

La segunda víctima, Jason Longrass, de 41 años, ha sido atacada por un tiburón mientras surfeaba en la playa de Lefthanders. Este hombre no sabía nada del primer ataque de los tiburones y no era consciente de que la playa estaba cerrada. De hecho, pensó que tenía suerte de haberla encontrado tan vacía.

A second shark attack in Gracetown today. 41 year old Jason Longgrass bitten on his right leg at Lefties. Being treated by paramedics now @9NewsPerth pic.twitter.com/omJm7rOyka

