VIDEO: Trump pasa momento vergonzoso al bajar de un avión - Emisoras Unidas

El mandatario agarró el paraguas al estilo golf mientras bajaba una escalera hacia la pista de aterrizaje en la Base Andrews de la Fuerza Aérea en Maryland, pero no pudo evitar que volteara.

Consciente de que cualquier intento de rescatar la situación era inútil, Trump siguió caminando con el objeto volteado, mientras un par de aviadores mantenían sus saludos.

El presidente había aterrizado después de un viaje de 500 millas desde Selfridge Air National Guard Base en Michigan.

This is… not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p

— Aaron Rupar (@atrupar) 29 de abril de 2018