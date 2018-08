Video: Un hombre hace una elaborada propuesta de matrimonio a su novia - Emisoras Unidas

Varun Bhanot, de 28 años, le dijo a su novia Anisha Seth, también de 28, que subirían en un helicóptero para celebrar su cumpleaños, pero él tenía planeada una sorpresa para ella.

Anisha, que ama todo lo relacionado con la ciencia ficción y el espacio, subió al helicóptero esperando volar sobre Cheshire, Inglaterra.

La joven no tenía idea que entre los cultivos había un importante mensaje para ella.

In my friend, I found my everything.

💍💞🚁@AnishaSeth25 #Varisha2019 pic.twitter.com/76K0CGzeSD

— Varun Bhanot (@varunbhanot) 9 de agosto de 2018