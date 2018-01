VIDEO: Un ualabí causa una persecución policial - Emisoras Unidas

Un ualabí, un marsupial parecido al canguro pero más pequeño, irrumpió en medio del tráfico del puente Harbour de Sídney, causando sorpresa entre los conductores.

El ualabí fue finalmente capturado tras recorrer el puente por el que circula la autopista Cahill Expressway mientras saltaba de un carril al otro.

Los agentes llevaron al animal nativo de Australia y de la isla de Nueva Guinea hasta el Conservatorio de Música antes de trasladarlo al hospital para fauna salvaje Taronga donde fue examinado por un veterinario.

Aussie! Aussie! Aussie! Boing! Boing! Boing! Police in ‘hop’ pursuit on the Sydney Harbour Bridge this morning. #Straya 🇦🇺 pic.twitter.com/jg3487iSzH

— NSW Police (@nswpolice) 15 de enero de 2018