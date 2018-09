Video: Actriz colombiana es golpeada por su exnovio - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

A través de la emisora “W Radio Colombia”, la actriz colombiana Eileen Moreno dio a conocer que fue golpeada por su expareja, el actor Alejandro García, en México.

En dicha estación Eileen narró la manera en que fue atacada por Alejandro y acusó de negligencia a la autoridades mexicanas, pues a casi tres meses de haber denunciado a su exnovio, aún no ha procedido su detención.

Anoche a través de su cuenta de Instagram, el programa “Despierta América” dio a conocer un video que grabó la actriz después de haber sido golpeada por el actor.

“Soy Eileen Moreno. Estoy en el cuarto de Gabriel Blanco, mi mánager. En este momento estoy golpeada de mi cara, porque Alejandro García me pegó en la cara. Me pegó porque no pedí mi pasaporte para irme para Colombia. No sé qué hacer. ¡Ayúdenme, por favor! Estoy en Arkanzas 48 ¡Por favor, ayúdenme!”, dice la joven en la grabación.

La artista de 29 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y espera una tercera operación.