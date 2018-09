Video: Predicador manosea a Ariana Grande - Emisoras Unidas

El obispo Charles H. Ellis III dirigió el funeral de Franklin y felicitó a la cantante Ariana Grande en el escenario después de que ella cantara “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” el viernes.

Las imágenes del momento muestran que con la mano derecha, Ellis acerca a Grande hacia él, con sus dedos presionando un lado de su pecho.

Ariana parece reaccionar con cierta incomodad.

this is so disgusting what he did and she also got gross looks from clinton or whatever is his last name plus she got criticized bc of a dress?! wtf is this?! women can wear whatever they want. ari or any woman doesn’t deserve this #RespectAriana i hope u r okay @ArianaGrande pic.twitter.com/foao7Qu1IX

El predicador se disculpó con la cantante: “Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer… No sé, supongo que puse mi brazo alrededor de ella”.

Mucha gente retuiteó las imágenes en primer plano del momento en Twitter, con el hashtag #RespectAriana (#RespetaaAriana).

#RespectAriana is tending worldwide right now because Bishop Charles H. Ellis III was seen inappropriately groping Ariana Grande on live tv during Aretha Franklins funeral.

Men really need to get their sh*t together pic.twitter.com/AEqr7aAi1m

— 🌹 (@EXOTICBLVCKSKIN) 1 de septiembre de 2018