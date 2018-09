Video: El gesto de George W. Bush hacia Michelle Obama se volvió viral - Emisoras Unidas

El momento ocurrió cuando ambos estaban acompañados por sus respectivas parejas, Laura Bush y Barack Obama, respectivamente, durante los actos fúnebres del senador republicano John McCain, en la Catedral Nacional de Washington.

Las cámaras captaron el momento en que el expresidente George W. Bush le pasaba a escondidas una golosina a la ex primera dama Michelle Obama, reportó la revista People.

Bush y su esposa, la ex primera dama Laura Bush estaban sentados en la misma fila que Michelle y Barack Obama.

I’d like to think that moments like this between W. Bush and Michelle Obama are what McCain was hoping for. pic.twitter.com/vYE3A46Ity

— Brenna Williams (@brennawilliams) 1 de septiembre de 2018