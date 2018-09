Video: Descubren engaño de presentador - Emisoras Unidas

Un reportero de The Weather Channel quedó en ridículo luego de fingir que luchaba contra los vientos del Huracán Florence, cuando dos jóvenes exhibieron, sin querer, el drama que estaba montando en su cobertura de la ahora tormenta tropical “Florence”.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el comunicador, enfundado en un impermeable azul, trata de ofrecer su reporte mientras lucha contra la lluvia y la fuerza de los vientos.

El problema es que las ráfagas parecen no ser tan potentes cuando segundos después se abre la toma y dos jóvenes pasan caminando tranquilos apenas a unos metros de donde se encuentra el reportero.

Los adolescentes incluso sacan sus teléfonos celulares para grabar videos de lo que ocurre a su alrededor.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

— Tony scar. (@gourdnibler) 14 de septiembre de 2018