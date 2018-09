Video: Así se ve el huracán Florence desde el espacio - Emisoras Unidas

Mientras el huracán Florence continúa su camino hacia el sureste de Estados Unidos, en donde impactará el próximo jueves, la NASA dio a conocer un video en el que se puede observar el desplazamiento del meteoro desde el espacio.

El video, publicado en alta definición, fue captado a través de la cámara exterior de la Estación Espacial Internacional.

This morning, a high definition camera outside of the @Space_Station captured a stark and sobering view of #HurricaneFlorence as it churned across the Atlantic with winds of 130 miles an hour. Take a closer look: https://t.co/IWZCzy2ZLV pic.twitter.com/9gIJ8PA8ng

— NASA (@NASA) 12 de septiembre de 2018