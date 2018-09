Video: Avión cazatormentas voló en el ojo del huracán Florence - Emisoras Unidas

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) reveló un video que muestra el momento en que un avión “cazatormentas” se adentra en el poderoso huracán Florence.

El video muestra el momento en que el aeroplano experimenta turbulencia al adentrarse en el huracán, pero una vez en el ojo de la tormenta las condiciones climáticas son más estables.

Los aviones cazadores de huracanes sirven para recolectar datos meteorológicos de los ciclones tropicales que ayudan a predecir el rumbo y la potencia de estos.

Expertos predicen que el huracán Florence, de categoría 4, podría impactar las costas de Carolina del Sur o del Norte y causar daños “catastróficos” en el área.

Time-lapse video of a #NOAA WP-3D Hurricane Hunter (#NOAA42) flight into Hurricane #Florence on Sept. 10, 2018. Get the latest on the storm at https://t.co/MlZk25kG0d. Credit: Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/FQ3RJMKVUU

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 11 de septiembre de 2018