Video: Policía detiene a mujer, ella no sabía que los oficiales ayudaban a su novio - Emisoras Unidas

Las calles de Miami Beach, en Florida, Estados Unidos, se convirtieron en el escenario de una romántica petición de matrimonio que contó con la colaboración de un agente de policía.

En las imágenes puede verse cómo un oficial obliga a un vehículo color blanco a detenerse y hace bajar a sus dos ocupantes.

Cuando la joven y su novio salieron del automóvil se produjo la romántica escena.

THE PROPOSAL: Kenneth walked into MBPD this evening and asked Officer O’Neal if we could help him propose to his girlfriend. Officer O’Neal called Sergeant Motola who said absolutely! The rest is in the video! ❤️ 💍 #CommunityPolicing #YourMBPD pic.twitter.com/iElXU8Phkw

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 7 de septiembre de 2018