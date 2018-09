Video: Piloto llega ebrio a servicio y pasajero termina conduciendo - Emisoras Unidas

Un sujeto, identificado como Surya Oruganti, compartió en su cuenta de Twitter una anécdota ocurrida en el aeropuerto de Kempegowda, Bangalore, India

Surya pidió el servicio de Uber, y el conductor llegó ebrio.

Al percatarse del estado del conductor, el joven optó por tomar control del vehículo y conducir el mismo.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) 9 de septiembre de 2018