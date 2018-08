Video: Vocalista de "Oasis" es captado "agrediendo" a su novia - Emisoras Unidas

Un nuevo escándalo de famosos se ha desatado en redes sociales. Esta vez el protagonista es el vocalista de Oasis, Liam Gallagher y su novia, Debbie Gwyther.

En un video que se ha hecho viral se mira a Liam “ahorcar” a su pareja y empujarla en un pasillo.

Después de que las imágenes se hicieran virales, ambos dieron su versión de lo sucedido y negaron que un hecho violento haya sucedido.

Algunas personas que presenciaron el momento comentan que Liam Gallagher gritaba: “Es una bruja, es su culpa”.

En sus redes sociales el vocalista de Oasis comentó:

Firstly I have never put my hands on any woman in a vicious manner Secondly there is only 1 witch and we all know who that is as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 25 de agosto de 2018