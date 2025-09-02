 Súper Deportivo: Resumen del 2 de septiembre de 2025
Súper Deportivo: Emisión 2 de septiembre de 2025

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo Ct
Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo "C"

11:17 AM, Sep 02
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvadort
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

11:30 AM, Sep 02
Abogado muere tras ataque armado en zona 1t
Abogado muere tras ataque armado en zona 1

01:03 PM, Sep 02
Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante persecuciónt
Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante "persecución"

11:10 AM, Sep 02

space invaders ,Facebook
Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

