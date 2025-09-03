 A Primera Hora: Emisión del 2 de Septiembre 2025
A Primera Hora: Análisis de la investigación ordenada contra Joviel Acevedo

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó el pasado lunes, 1 de septiembre, investigar al líder del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo. La resolución surge en seguimiento del caso relacionado con el campamento instalado por grupos de maestros en el centro de la Ciudad de Guatemala.

Ese es el tema que analizamos este martes en A Primera Hora con Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, catedrático universitario y abogado constitucionalista. Autor libros de Derecho Laboral Guatemalteco; y Perci Méndez, Abogado laboralista fue asesor del MINEDUC entre 2016 a 2020. catedrático universitario.

Más detalles de la denuncia

El órgano jurisdiccional admitió para su trámite la querella presentada semanas atrás por diputados electos por el Movimiento Semilla, entre ellos, Samuel Pérez, Andrea Reyes, Andrea Villagrán y Elena Motta, quienes accionaron contra el líder sindical, miembros del comité ejecutivo y afiliados del sindicato.

En su momento, Reyes señaló que la querella se planteó por considerar que estas personas habrían cometido varios delitos entre el 26 de mayo y el 15 de julio. En el referido período el STEG mantuvo una serie de medidas de hecho, incluida la realización de caminatas, bloqueos en carreteras, suspensión de clases y la instalación de un campamento en la plaza de la Constitución y alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacíficot
Video evidencia cómo operan los robamotos en la ruta al Pacífico

07:57 AM, Sep 03
Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entrenot
Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó en el entreno

07:15 AM, Sep 03
Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueadost
Camión bota carga en el Periférico; hay dos carriles bloqueados

07:29 AM, Sep 03
Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimoret
Trump reitera que enviará a la Guardia Nacional a Chicago y Baltimore

07:20 AM, Sep 03

