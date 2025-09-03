A Primera Hora: Emisión del 2 de Septiembre 2025

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó el pasado lunes, 1 de septiembre, investigar al líder del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo. La resolución surge en seguimiento del caso relacionado con el campamento instalado por grupos de maestros en el centro de la Ciudad de Guatemala.
Ese es el tema que analizamos este martes en A Primera Hora con Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, catedrático universitario y abogado constitucionalista. Autor libros de Derecho Laboral Guatemalteco; y Perci Méndez, Abogado laboralista fue asesor del MINEDUC entre 2016 a 2020. catedrático universitario.
Más detalles de la denuncia
El órgano jurisdiccional admitió para su trámite la querella presentada semanas atrás por diputados electos por el Movimiento Semilla, entre ellos, Samuel Pérez, Andrea Reyes, Andrea Villagrán y Elena Motta, quienes accionaron contra el líder sindical, miembros del comité ejecutivo y afiliados del sindicato.
En su momento, Reyes señaló que la querella se planteó por considerar que estas personas habrían cometido varios delitos entre el 26 de mayo y el 15 de julio. En el referido período el STEG mantuvo una serie de medidas de hecho, incluida la realización de caminatas, bloqueos en carreteras, suspensión de clases y la instalación de un campamento en la plaza de la Constitución y alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.