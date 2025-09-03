 El Chapuz: Emisión 2 de Agosto 2025 - Todo lo que debes saber
El Chapuz: Llénate de energía positiva y mucho buen humor

"El Chapuz" es un programa que aporta una forma fresca, ocurrente y humorística de abordar la coyuntura nacional. A través de parodias, chistes y sátiras, el programa ofrece una mirada crítica, pero ligera y amena, sobre los acontecimientos más relevantes del país, fomentando una gran interacción con la audiencia.

Horario de Emisión

  • En vivo: lunes, martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas.
  • Retransmisión: en el mismo día, de 19:00 a 20:00 horas.

Podcast Disponible

"El Chapuz" también está disponible como podcast en la página de Emisoras Unidas, donde puedes escuchar episodios recientes. Por ejemplo, hay emisiones con fecha de 14, 13, 12 y 11 de agosto de 2025, cada una con una duración de 1 hora.

