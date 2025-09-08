 Súper Deportivo: Emisión 5 Septiembre 2025 - Todo lo que necesitas
Videos

Súper Deportivo: Reaccionamos a la derrota de Selección Nacional

Hoy en el Super Deportivo reaccionamos a la derrota de Selección Nacional de Guatemala en la fase final de la eliminatoria mundialista, además, hablamos de Liga Nacional y Primera División. Tenemos las voces de los protagonistas. 

¿Qué es Súper Deportivo?

Un programa radiofónico dedicado al mundo del deporte, transmitido de lunes a viernes entre las 13:00 y las 15:00 horas, que ofrece un espacio completo para las noticias y actualizaciones deportivas más relevantes del momento.

Contenido y formato

  • Noticias deportivas: cobertura de eventos nacionales e internacionales, con énfasis en el fútbol guatemalteco, otras disciplinas y competiciones relevantes.
  • Entrevistas exclusivas: frecuentemente cuenta con la participación de jugadores, directores técnicos y protagonistas del deporte.
  • Actualidad al instante: reacciones inmediatas a acontecimientos recientes, como partidos importantes o resultados sorprendentes. Por ejemplo, han cubierto la derrota de la selección guatemalteca en fases eliminatorias.
  • Previas y análisis: también realizan segmentos previos a partidos clave, como enfrentamientos entre Municipal y otros equipos o duelos entre Guatemala y República Dominicana

