Súper Deportivo: Emisión 5 Septiembre 2025 - Todo lo que necesitas

Hoy en el Super Deportivo reaccionamos a la derrota de Selección Nacional de Guatemala en la fase final de la eliminatoria mundialista, además, hablamos de Liga Nacional y Primera División. Tenemos las voces de los protagonistas.
¿Qué es Súper Deportivo?
Un programa radiofónico dedicado al mundo del deporte, transmitido de lunes a viernes entre las 13:00 y las 15:00 horas, que ofrece un espacio completo para las noticias y actualizaciones deportivas más relevantes del momento.
Contenido y formato
- Noticias deportivas: cobertura de eventos nacionales e internacionales, con énfasis en el fútbol guatemalteco, otras disciplinas y competiciones relevantes.
- Entrevistas exclusivas: frecuentemente cuenta con la participación de jugadores, directores técnicos y protagonistas del deporte.
- Actualidad al instante: reacciones inmediatas a acontecimientos recientes, como partidos importantes o resultados sorprendentes. Por ejemplo, han cubierto la derrota de la selección guatemalteca en fases eliminatorias.
- Previas y análisis: también realizan segmentos previos a partidos clave, como enfrentamientos entre Municipal y otros equipos o duelos entre Guatemala y República Dominicana