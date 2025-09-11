 El Chapuz: Emisión del 11 de Septiembre de 2025
El Chapuz: Para arreglarte el día

El Chapuz es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).

Capturan a extraditable en Petén

09:29 PM, Sep 11
Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025

03:54 PM, Sep 11
"Extraviados", documental que narra la vida de los últimos maquinistas ferroviarios de Guatemala

12:13 PM, Sep 11
Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecos

05:24 PM, Sep 11

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
