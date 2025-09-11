 Súper Deportivo: Emisión 10 Septiembre 2025 - Lo Mejor
Súper Deportivo: Sergio Chumil continúa con la actividad en la Vuelta a España

Hoy, en el programa Súper Deportivo, de Emisoras Unidas, conversamos sobre varios temas: 

  •  Selección Nacional está de regreso en el país tras los partidos de Eliminatorias
  • Futbol internacional
  • Sergio Chumil continúa con la actividad en la Vuelta a España
  • Otros deportes

El Súper Deportivo se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Emisoras  Escúchanos