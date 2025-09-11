Súper Deportivo: Resumen y Análisis del 11 de Septiembre 2025

Hoy en el Super Deportivo entrevistas especiales a Nelson Andrade del Puntarenas y Roberto Montoya el nuevo técnico de Malacateco.
Además, seguimos hablando de Selección Nacional y presentamos cómo será la jornada en Liga Nacional y Primera División.
El programa Súper Deportivo se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.