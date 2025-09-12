Compadrito Madrugador: Emisión del 12 de Septiembre 2025

Compadrito Madrugador: Es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.
Videos
Compadrito Madrugador: Todo el positivismo en medio de las fiestas patrias
- por Ivonne Gordillo
- 13:22, Sep 12 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño
- por Luisa Maria Godinez
- 02:27 PM, Sep 11
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.