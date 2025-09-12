 Compadrito Madrugador: Emisión del 12 de Septiembre 2025
Compadrito Madrugador: Todo el positivismo en medio de las fiestas patrias

Compadrito Madrugador: Es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.

Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

08:18 AM, Sep 12
Deportes

Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federación

12:13 PM, Sep 12
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Nacionales

Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

12:41 PM, Sep 12

