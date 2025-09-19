Súper Deportivo: Emisión del 19 de Septiembre 2025

Hoy en el Super Deportivo hablamos de Lester Martínez y lo vivido en el Palacio Nacional, te presentamos la previa de la fecha 11 que arranca hoy con el Xelajú-Comunicaciones, seguimiento a Sergio Chumil, futbol mundial y Primera División. Tenemos las voces de los protagonistas.
Súper Deportivo es el programa deportivo de "Emisoras Unidas" que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.