 Súper Deportivo: Resumen del 22 de Septiembre de 2025
Videos

Súper Deportivo: Todos los detalles del Balón de Oro 2025

Hoy en el Super Deportivo seguimiento al Balón de Oro 2025, resumen del cierre de la primera vuelta del Apertura 2025, hablamos de Xelajú que juega esta semana por Copa Centroamericana 2025, otros deportes y futbol mundial. Tenemos las voces de los protagonistas. 

El programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas, con las voces de los integrantes de "El Mejor Equipo" se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos