Súper Deportivo: Resumen del 22 de Septiembre de 2025

Hoy en el Super Deportivo seguimiento al Balón de Oro 2025, resumen del cierre de la primera vuelta del Apertura 2025, hablamos de Xelajú que juega esta semana por Copa Centroamericana 2025, otros deportes y futbol mundial. Tenemos las voces de los protagonistas.
El programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas, con las voces de los integrantes de "El Mejor Equipo" se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.