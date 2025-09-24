 A Primera Hora: Emisión del 23 de Septiembre de 2025
A Primera Hora: Estado de calles, carreteras: competitividad y economía

Ante las constantes lluvias, las calles y carreteras del país se han deteriorado, en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas abordamos cómo impacta esta situación en la competitividad y economía del país. Conversamos con: Carla Caballeros, directora de Cámara de Agro; y Carlos Steiger, analista de logística de Agexport. 

A Primera Hora es el programa líder en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés. Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 horas.

