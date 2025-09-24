El Chapuz: Emisión del 24 de Septiembre de 2025

Hoy, el Chapuz hizo homenaje, a su manera, del Día del abogado. No te pierdas las parodias. Además, durante este episodio, los afortunados ganadores de la promoción "Escucha Emisoras Unidas y gana una moto al instante" visitaron nuestras instalaciones para recibir su vehículo nuevo.
El Chapuz: Es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).