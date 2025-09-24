Súper Deportivo: Emisión del 24 de Septiembre 2025

Hoy, en el #SuperDeportivo. Actualidad del recorrido de la Vuelta a Guatemala 2025. Dialogamos con Sergio Chumil y Gaby Soto, los dos representantes de Guatemala en el Mundial de Ciclismo 2025. Xelajú MC juega hoy en la Copa Centroamericana ante Sporting SM. Actualidad de la Selección Nacional. Futbol internacional.
El programa se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.