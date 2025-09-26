 Compadrito Madrugador: Emisión 26 Septiembre 2025
Videos

Compadrito Madrugador: Despide esta semana con mucho positivismo

Compartir:
Compadrito Madrugador, Captura de video
Compadrito Madrugador / FOTO: Captura de video

Compadrito Madrugador es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.

En Portada

MP convoca a Junta Directiva y Jefes de Bloque del Congresot
Nacionales

MP convoca a Junta Directiva y Jefes de Bloque del Congreso

10:01 PM, Sep 26
EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trumpt
Internacionales

EE.UU. revoca la visa a Petro por instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

08:38 PM, Sep 26
Jonathan Franco: Vamos por los seis puntos t
Deportes

Jonathan Franco: "Vamos por los seis puntos"

02:25 PM, Sep 26
Explota cohetería en Sumpango t
Nacionales

Explota cohetería en Sumpango

07:41 PM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Seguridad vialJusticiavideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos