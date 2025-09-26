 Hora 15: Emisión del 25 de septiembre de 2025
Hora 15: Operativo en El Gallito tras crimen de investigador policial

El Ministerio Público señaló de asesinato a dos capturados por dar muerte a un investigador policial en la zona3. Tras el nuevo incidente en El Gallito, hoy suman 14 pandilleros Salvatrucha capturados y tres menores remitidos. En #Hora15 abordamos el tema con el inspector Edwin Monroy, del Departamento de Prensa de la PNC. 

En el programa "Hora 15" de Emisoras Unidas se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

