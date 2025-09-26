Súper Deportivo: Emisión 26 Septiembre 2025 - Lo Último

Hoy en el Súper Deportivo presentamos la previa de la fecha 12 del Apertura 2025, le damos seguimiento a Selección Nacional y sus rivales en eliminatoria. Ciclismo, futbol mundial y más. Tenemos las voces de los protagonistas.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.