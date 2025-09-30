A Primera Hora: Emisión del 30 de Septiembre 2025

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala defendió la convocatoria para elegir a su representante ante el CSU-USAC y presentó apelación en la Corte de Constitucionalidad. Patricia Gámez, presidenta del CANG y exjueza, brinda detalles al respecto en el programa #APrimeraHora.
A Primera Hora: CANG defiende convocatoria para elegir representante en CSU-USAC
- por Ivonne Gordillo
- 19:55, Sep 30 2025
