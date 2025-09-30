 A Primera Hora: Emisión del 30 de Septiembre 2025
A Primera Hora: CANG defiende convocatoria para elegir representante en CSU-USAC

 El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala defendió la convocatoria para elegir a su representante ante el CSU-USAC y presentó apelación en la Corte de Constitucionalidad. Patricia Gámez, presidenta del CANG y exjueza, brinda detalles al respecto en el programa #APrimeraHora.

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?t
¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?

03:35 PM, Sep 30
Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos t
Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos

04:59 PM, Sep 30
Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madridt
Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madrid

03:51 PM, Sep 30
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?t
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?

02:37 PM, Sep 30

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

Semillas de marañón ,Pexels
Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

