Súper Deportivo: Resumen de la Emisión del 29 de Septiembre

Hoy en el Super Deportivo entrevista con Amarini Villatoro y todo lo relacionado a Copa Centroamericana 2025, repasamos la fecha 12 del Apertura 2025, hablamos de la sanción impuesta a Selección de El Salvador. Asimismo, tratamos noticias de Primera División y Champions League.
Súper Deportivo: Entrevista con Amarini Villatoro
- por Ivonne Gordillo
- 19:48, Sep 30 2025
