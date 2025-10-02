 Súper Deportivo: Resumen de la Emisión del 2 de Octubre
Súper Deportivo: Todo lo relacionado al duelo Sporting San Miguelito de Panamá y Xelajú M. C.

Hoy en el Súper Deportivo todo lo relacionado al duelo Sporting San Miguelito de Panamá y Xelajú M. C. de Guatemala. Hablamos de Selección Nacional de Guatemala y te presentamos una entrevista especial. 

Suspenden primera declaración de estudiante detenido por protestart
Suspenden primera declaración de estudiante detenido por protestar

08:00 PM, Oct 02
Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025t
Xelajú avanza a semifinales de la Copa Centroamericana 2025

08:58 PM, Oct 02
Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025t
Así se jugarán las semifinales de Copa Centroamericana 2025

09:46 PM, Oct 02
CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia t
CACIF pide transparencia en la designación del Superintendente de Competencia

09:56 PM, Oct 02

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaSeguridad
