 Compadrito Madrugador: Emisión del 3 de Octubre 2025
Compadrito Madrugador: Emisión 3 de octubre de 2025

Compadrito Madrugador: Es el despertador de los guatemaltecos, llenando de alegría y positivismo a quienes madrugan. Es muy interactivo, incluye saludos a la audiencia y tips agrícolas, entre otros. Se transmite de lunes a sábado, de 4:00 a 5:00 horas.

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklóricot
MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklórico

12:12 PM, Oct 03
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajút
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

10:56 AM, Oct 03
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?t
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?

09:29 AM, Oct 03
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientest
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientes

10:08 AM, Oct 03

