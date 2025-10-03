 El Chapuz: Emisión 3 de Octubre 2025 - Todo lo que necesitas
El Chapuz: ¿Dónde conociste a tu pareja actual y cómo fue?

El Chapuz: Es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklóricot
MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklórico

12:12 PM, Oct 03
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajút
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

10:56 AM, Oct 03
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?t
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?

09:29 AM, Oct 03
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientest
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientes

10:08 AM, Oct 03

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridLiga NacionalJusticia
