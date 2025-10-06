 Emisión 3 de octubre 2025: Noticias del Súper Deportivo
Videos

Súper Deportivo: Emisión 3 de octubre de 2025

 Hoy en el Super Deportivo reaccionamos a la clasificación de Xelajú M. C. a semifinales de Copa Centroamericana. Analizamos su resultado, sus siguientes participaciones, las voces de los protagonistas y todos los detalles de color que dejó el histórico partido. 

Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas

En Portada

Instituto de la Víctima pide revisar decisión judicial en caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Instituto de la Víctima pide revisar decisión judicial en caso de Floridalma Roque

04:39 PM, Oct 06
¿Recuerda el último juego de Jesús López en Selección Nacional?t
Deportes

¿Recuerda el último juego de Jesús López en Selección Nacional?

04:37 PM, Oct 06
Ana Lendl sufre accidente durante actividades del Miss Grand International 2025 t
Farándula

Ana Lendl sufre accidente durante actividades del Miss Grand International 2025

03:52 PM, Oct 06
Activista Greta Thunberg es deportada por Israel y hace terrible denunciat
Internacionales

Activista Greta Thunberg es deportada por Israel y hace terrible denuncia

03:20 PM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Liga NacionalReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos