Emisión 3 de octubre 2025: Noticias del Súper Deportivo

Hoy en el Super Deportivo reaccionamos a la clasificación de Xelajú M. C. a semifinales de Copa Centroamericana. Analizamos su resultado, sus siguientes participaciones, las voces de los protagonistas y todos los detalles de color que dejó el histórico partido.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas