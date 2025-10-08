A Primera Hora: Emisión 7 de Octubre 2025 - Noticias Actualizadas

¿Cuál es el panorama de las áreas afectadas tras las lluvias en el país? En #APrimeraHora abordamos el tema con: ingeniero José Istupe, director de Covial; y el doctor en Geofísica David Monterroso, subdirector de Mitigación de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred).
