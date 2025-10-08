 El Chapuz: Resumen de la Emisión del 8 de Octubre 2025
El Chapuz: Para arreglarte este martes

El Chapuz, que se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas), es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. 

Sismos sacuden el territorio guatemaltecot
07:36 AM, Oct 08
07:11 AM, Oct 08
07:10 AM, Oct 08
07:06 AM, Oct 08

