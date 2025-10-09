Súper Deportivo: Resumen y Análisis del 8 de Octubre 2025

Hoy presentamos un Super Deportivo especial. Tenemos todas las reacciones tras la presentación de la 64 Vuelta Guatemala 2025. Entrevistas, anécdotas, colorido y todo lo que envuelve el evento del año en lo que se refiere al ciclismo.
El programa "Súper Deportivo" de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.