 Súper Deportivo: Resumen y Análisis del 8 de Octubre 2025
Súper Deportivo: Todos los detalles de la 64 Vuelta Guatemala 2025

Hoy presentamos un Super Deportivo especial. Tenemos todas las reacciones tras la presentación de la 64 Vuelta Guatemala 2025. Entrevistas, anécdotas, colorido y todo lo que envuelve el evento del año en lo que se refiere al ciclismo.

El programa "Súper Deportivo" de Emisoras Unidas se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

Declaran tramo de Boca del Monte como zona de alto riesgo
07:44 AM, Oct 09
Declaran tramo de Boca del Monte como "zona de alto riesgo"

07:44 AM, Oct 09
Reportan un incendio en la casa de Vinicius
07:53 AM, Oct 09
Reportan un incendio en la casa de Vinicius

07:53 AM, Oct 09
Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026
08:22 AM, Oct 09
Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026

08:22 AM, Oct 09
Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsito
07:50 AM, Oct 09
Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsito

07:50 AM, Oct 09

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
