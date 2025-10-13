Súper Deportivo: Emisión del 13 de Octubre 2025

Hoy en el Super Deportivo te presentamos todo lo relacionado con la llegada de la Selección Nacional de Guatemala a El Salvador, el resumen de la Liga Nacional y Primera División, y entrevista al goleador del Apertura 2025, Nicolás Martínez.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas en donde se tratan todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas. : Se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.