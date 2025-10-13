 Súper Deportivo: Emisión del 9 de Octubre de 2025
Videos

Súper Deportivo: Emisión 9 de octubre de 2025

Hoy en el Super Deportivo cobertura especial hacia la Selección Nacional de Guatemala: Entrevista con el exseleccionado Gonzalo Romero, el técnico de Antigua, Mauricio Tapia; Héctor Juárez, aficionado que viajó a Surinam; y todo el análisis con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas. 

Súper Deportivo es el programa que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.

En Portada

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltost
Nacionales

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

05:22 PM, Oct 13
Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador t
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

05:59 PM, Oct 13
Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legalest
Nacionales

Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legales

04:41 PM, Oct 13
Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epsteint
Farándula

Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

02:35 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos