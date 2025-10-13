Súper Deportivo: Emisión del 9 de Octubre de 2025

Hoy en el Super Deportivo cobertura especial hacia la Selección Nacional de Guatemala: Entrevista con el exseleccionado Gonzalo Romero, el técnico de Antigua, Mauricio Tapia; Héctor Juárez, aficionado que viajó a Surinam; y todo el análisis con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.
Súper Deportivo es el programa que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.