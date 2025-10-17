El Chapuz: Emisión Especial 14 Octubre 2025

Hoy, martes 14 de octubre, dedicamos este programa a la Selección Nacional de Guatemala, previo al partido contra El Salvador y ponemos a prueba tus conocimientos sobre futbol y sentido del humor ¿Qué necesita Guate para clasificar?
El Chapuz es el programa de Emisoras Unidas que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).