Súper Deportivo: Resumen del 14 de octubre de 2025

Hoy en el Super Deportivo tenemos la previa de El Salvador-Guatemala con nuestro enviado especial, Kike Rodríguez, y todo lo relacionado al récord de Cristiano Ronaldo sobre Carlos Ruiz. También te presentamos las voces de los protagonistas.
Súper Deportivo es el programa de Emisoras Unidas que se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.