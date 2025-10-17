Súper Deportivo: Emisión Especial del 16 de Octubre 2025

Hoy en el Super Deportivo continuamos con la cobertura a Selección Nacional tras su triunfo ante El Salvador. Hablamos de la Liga Nacional donde este fin de semana habrá clásico y tenemos información de Primera División. También te presentamos las voces de los protagonistas.
El programa Súper Deportivo trata todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas.
Se transmite en Emisoras Unidas 897, de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas.