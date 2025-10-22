Emisión A Primera Hora: 21 de Octubre de 2025

Autoridades habilitaron tres carriles para facilitar el tránsito vehicular en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, esto luego del deslave ocurrido el pasado 6 de octubre que interrumpió el paso. En #APrimeraHora abordamos el panorama del área con el doctor en Geofísica David Monterroso, subdirector de Mitigación de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred).
