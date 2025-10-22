 Emisión A Primera Hora: 21 de Octubre de 2025
A Primera Hora: Abordamos la situación en el km 24 ruta a El Salvador

Autoridades habilitaron tres carriles para facilitar el tránsito vehicular en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, esto luego del deslave ocurrido el pasado 6 de octubre que interrumpió el paso. En #APrimeraHora abordamos el panorama del área con el doctor en Geofísica David Monterroso, subdirector de Mitigación de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred). 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas para Guatemala en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés. Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 horas.

