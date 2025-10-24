 Hora 15: Emisión del 23 de octubre de 2025
Este jueves, 23 de octubre, en Hora 15 conversamos sobre las repercusiones que puede traer al país el impuesto a las remesas anunciado por el gobierno de los Estados Unidos. 

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, expresó su preocupación ante el cobro de un 1% de impuesto a las remesas por parte del gobierno de Estados Unidos, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026

"Muchas personas podrían optar a enviar su dinero por medio de billeteras digitales lo que dificultaría los controles del BANGUAT", expresó el experto. 

En el programa de Emisoras Unidas, "Hora 15" se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

