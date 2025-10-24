Hora 15: Emisión del 23 de octubre de 2025

Este jueves, 23 de octubre, en Hora 15 conversamos sobre las repercusiones que puede traer al país el impuesto a las remesas anunciado por el gobierno de los Estados Unidos.
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, expresó su preocupación ante el cobro de un 1% de impuesto a las remesas por parte del gobierno de Estados Unidos, una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026
"Muchas personas podrían optar a enviar su dinero por medio de billeteras digitales lo que dificultaría los controles del BANGUAT", expresó el experto.
