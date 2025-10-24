Emisión 23 de Octubre 2025: Súper Deportivo en Vivo

Hoy, en el Súper Deportivo. Toda la antesala y pormenores de la 64 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala que arranca este viernes 24 de octubre.
Además, Xelajú MC empató en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. Actividad de los Juegos Centroamericanos 2025. Otros deportes.
No te pierdas ningún programa
El Súper Deportivo, con las voces de El Mejor Equipo se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas