 Emisión 23 de Octubre 2025: Súper Deportivo en Vivo
Súper Deportivo: El Mejor Equipo se prepara con todos los detalles de la Vuelta a Guatemala

Hoy, en el Súper Deportivo. Toda la antesala y pormenores de la 64 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala que arranca este viernes 24 de octubre.

Además, Xelajú MC empató en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. Actividad de los Juegos Centroamericanos 2025. Otros deportes. 

El Súper Deportivo, con las voces de El Mejor Equipo se transmite de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas, para tratar todas las noticias deportivas, entrevistas exclusivas con jugadores, directores técnicos y todos los protagonistas de las distintas disciplinas deportivas

Arévalo: El Ministerio Público se ha convertido en una agencia pro corrupciónt
Arévalo: "El Ministerio Público se ha convertido en una agencia pro corrupción"

09:54 PM, Oct 23
¡Bad Bunny brilla en los Billboard Latin Music! Ellos son todos los ganadores t
¡Bad Bunny brilla en los Billboard Latin Music! Ellos son todos los ganadores

09:13 PM, Oct 23
Presentarán a nuevo equipo del Ministerio de Gobernación t
Presentarán a nuevo equipo del Ministerio de Gobernación

07:37 PM, Oct 23
Amarini Villatoro: Falta la mitad de la serie, no hay que confiarset
Amarini Villatoro: "Falta la mitad de la serie, no hay que confiarse"

01:36 PM, Oct 23

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialSeguridadJuegos CentroamericanosFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
