 Hora 15: Emisión Especial del 29 de Octubre de 2025
Hora 15: Los resultados obtenidos con la estrategia educativa a nivel nacional

Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Ministerio de Educación, brinda detalles en Hora 15 acerca de los resultados que se han obtenido con la estrategia educativa a nivel nacional que involucra a más de 300 mil estudiantes que participan en brigadas pedagógicas y jornadas de recuperación académica.

En Hora 15 se abordan los temas relevantes de lo que acontece en el país, con invitados especiales, llamadas a expertos, investigación, datos y estadísticas. Se transmite de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 horas.

Arévalo señala fallo de CC como un "duro golpe al intento de golpe"

07:59 AM, Oct 30
Guatemala despide los Juegos Centroamericanos 2025

09:23 AM, Oct 30
Guatemala expone ante la OEA "intentos de promover un golpe de Estado"; países expresan respaldo

09:21 AM, Oct 30
Requisa en Pavón luego de transmisión en vivo revela armas, licor y dinero en la prisión

08:46 AM, Oct 30

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoReal Madrid
