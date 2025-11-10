 El Chapuz: Emisión del 10 de Noviembre de 2025
Videos

El Chapuz: Inicia esta nueva semana con buen humor

El Chapuz es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).

En Portada

Totonicapán: Barraneché despide a Celso Ajpacajá t
Deportes

Totonicapán: Barraneché despide a Celso Ajpacajá

07:05 PM, Nov 10
Ejecutivo se pronuncia por suspensión del acuerdo con UNOPSt
Nacionales

Ejecutivo se pronuncia por suspensión del acuerdo con UNOPS

09:18 PM, Nov 10
Guatemala entrena en El Trébol; Panamá en el Rommel Fernándezt
Deportes

Guatemala entrena en El Trébol; Panamá en el Rommel Fernández

04:56 PM, Nov 10
Presidentes del Ejecutivo y Legislativo se reúnen con Misión de la OEAt
Nacionales

Presidentes del Ejecutivo y Legislativo se reúnen con Misión de la OEA

06:27 PM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos