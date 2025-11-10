El Chapuz: Emisión del 10 de Noviembre de 2025

El Chapuz es el programa que ofrece a los oyentes una manera divertida y diferente de enfrentar la coyuntura del país, con parodias y chistes, generando mucha interacción. Se transmite lunes martes, jueves y viernes, de 10:00 a 11:00 horas (Retransmisión de 19:00 a 20:00 horas).
Videos
El Chapuz: Inicia esta nueva semana con buen humor
- por Ivonne Gordillo
- 23:07, Nov 10 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tecnología
Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos
- por Luisa Maria Godinez
- 10:52 AM, Oct 27
Farándula
¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan
- por Luisa Maria Godinez
- 12:12 PM, Oct 28
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.