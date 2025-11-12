 Emisión A Primera Hora: 11 de Noviembre 2025
Videos

A Primera Hora: Conversamos sobre la Misión Especial de la OEA en el país

La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática inició su gira en Guatemala tras una invitación formal del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En #APrimeraHora abordamos el tema con Julio Saavedra, procurador general de la Nación de Guatemala. 

A Primera Hora es el programa líder de Emisoras Unidas en tratar temas de coyuntura nacional, con entrevistas en vivo con los protagonistas de temas de interés.

Se transmite de lunes a viernes, de 7:00 a 11:00 horas.

En Portada

Ministro de Salud: Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento históricot
Nacionales

Ministro de Salud: "Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento histórico"

10:53 AM, Nov 12
Jean Pierre Brol nominado al Atleta del Año de la ISSFt
Deportes

Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

08:00 AM, Nov 12
FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agriculturat
Nacionales

FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

09:19 AM, Nov 12
Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillast
Nacionales

Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillas

09:52 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos